Unlimitednews.it - In Siria i ribelli avanzano, Damasco in stato di allerta

Le fazioni armateneaffermano di trovarsi a 5 chilometri dalla città di Homs, dopo essere entrate nelle città di Tbilisa e Rastan nella campagna di Homs. La capitalenaè stata posta indiper la continua avanzata deidell’opposizionena verso sud. Secondo l’Osservatoriono per i diritti umani il controllo di Homs influenzerà il futuro di Hezbollah in quanto ipuntano a chiudere le linee di rifornimento tra lae il Libano. Intanto il valico di frontiera di Arida con il Libano è fuori servizio dopo i bombardamenti israeliani. Nella notte si sono infatti registrati nuovi attacchi israeliani. La stazione televisiva pro-Hezbollah Al-Manar riporta la notizia di attacchi aerei lungo il confine tra Libano e, dove l’IDF ha recentemente operato per impedire i trasferimenti di armi a Hezbollah.