Justcalcio.com - Il francese sarà il pilastro della difesa

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-06 16:50:44 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web:TRANSFERmarketWEB.com©fotowww.imagephotoagency.itIl Liverpool è ottimista sul prolungamento del contratto di Ibrahima Konaté, il loro difensore centraleè nato nel 1999. Le trattative per un nuovo contratto stanno procedendo bene, e i Reds sono fiduciosi che il difensore, il cui attuale contratto scade il 30 giugno 2026, si impegnerà presto per un prolungamento a lungo termine, riaffermando la sua lealtà alla squadra. club.Da quando è arrivato dall’RB Lipsia nel 2021, Konaté ha avuto un impatto significativo sulladel Liverpool. In questa stagione ha giocato 18 partite, contribuendo con 2 gol e 1 assist, dimostrando non solo la sua solidità difensiva ma anche la sua potenziale minaccia in attacco.