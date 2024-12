Lettera43.it - Guardian, accordo per la vendita dell’Observer a Tortoise Media

Group ha approvato la, il più antico giornale domenicale al mondo, a. Lo riporta Sky News, sottolineando come Scott Trust, proprietario della testata britannica, diventerà uno dei maggiori azionisti della startup, creata nel 2019 dall’ex Bbc James Harding e dall’ex ambasciatore statunitense nel Regno Unito Matthew Barzun. L’offerta approvata prevede un investimento di 25 milioni di sterline (poco più di 30 milioni di euro) in cinque anni per «un rinnovamento editoriale e commerciale». Previsto anche l’impegno di stampare il giornale ogni domenica e un piano per trasformarlo in un marchio digitale. «Il nuovo modello di proprietà tutelerà il futuro, sostenendo la voce dei valori liberali e investendo in un giornalismo eccezionale», ha affermato il presidente di Scott Trust Ole Jacob Sunde.