F1 Max Verstappen | Non abbiamo il bilanciamento giusto al momento siamo da top6

Uno dei venerdì peggiori di tutta la stagione, senza mezzi termini, per Max. Il neo-quattro volte campione del mondo, infatti, non è andato oltre la 17a posizione al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024.Sul tracciato di Yas Marina è uno-due McLaren. Lando Norris, infatti, ha fermato i cronometri sul tempo di 1:23.517 con 234 millesimi di vantaggio sul suo compagno di scuderia Oscar Piastri, mentre è terzo un sorprendente Nico Hulkenberg a 462. Quarta posizione per Carlos Sainz a 582 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 602 e sesta per Charles Leclerc a 684. Solamente 17° a 1.081, come detto, Max.Al termine della FP2 sulla pista di Abu Dhabi, il pilota del team Red Bull non ha nascosto le sue preoccupazioni: “Nondisputato una grande FP2, senza dubbio.