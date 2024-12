Thesocialpost.it - Emanuela Orlandi, spunta un supertestimone. Le indagini si spostano a Londra

Una nuova testimonianza potrebbe riaccendere i riflettori sul mistero di, la giovane cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983. A rilanciare una clamorosa pista è un ex agente dei servizi segreti italiani che, per la prima volta, ha deciso di parlare pubblicamente. La rivelazione sarà trasmessa durante la puntata di FarWest, il programma di Salvo Sottile in onda venerdì 6 dicembre alle 21.25 su Rai Tre.La rivelazione delSecondo quanto anticipato, l’ex agente sostiene che un volo diretto asarebbe stato organizzato nell’agosto 1983 su richiesta del Vaticano al governo italiano, a poche settimane dalla scomparsa di. Questa teoria, già avanzata in passato dal fratello della ragazza, Pietro, acquisisce ora maggiore forza grazie alla testimonianza del, un ex dipendente del Ministero della Difesa.