Dritto e Rovescio, immigrato contro i violenti del Corvetto: "Rispettate la polizia altrimenti via dall'Italia"

Paolo Del Debbio e Mario Giordano quasi non potevano credere alle loro orecchie mentre andavano praticamente in estasi in diretta tv. È successo durante l’ultima puntata di, il talk show di Rete 4 condotto da Del Debbio. Mentre in studio si discuteva della recente rivolta avvenuta nel quartieredi Milano, dopo la morte di un giovane egiziano inseguito dalla, un giovanedi origini nordafricane presente tra il pubblico si è alzato per prendere la parola. E quello che ha detto è diventato subito virale sui social.Leggi anche: Rivolta al, CrucianiVecchioni: “Ha detto una solenne caz****”Il video dell’virale sui social“Alle forze dell’ordine bisogna portar rispetto perché senza di loro a casa mia o a casa tua ci sarebbero dei gran problemi.