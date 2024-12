Ilrestodelcarlino.it - Domani luminarie accese: "Tanti eventi"

Arte, cultura, spettacolo, sport e tradizioni sono il filo conduttore del cartellone natalizio allestito dall’amministrazione comunale di San Benedetto. "Abbiamo cercato di crearlo attinente alle feste, periodo particolare, in cui ci si riunisce, tra famiglie e amici, interagendo con tutte le realtà cittadine – è il pensiero del sindaco Antonio Spazzafumo nel presentare la programmazione natalizia, che animerà le prossime settimane, offendossimi appuntamenti –. Un ringraziamento va ai commercianti che collaborano con noi e agli sponsor". L’apertura ufficiale è in programma sabato 7 dicembre, con l’accensione delle: "In anticipo di ventiquattro ore", dice l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni. Per l’assessore alla cultura Lia Sebastiani la novità di quest’anno è sicuramente "il ritorno della danza a San Benedetto, con impor, con i quali intendiamo anche valorizzare luoghi caratteristici cittadini, tra cui il Museo del Mare (giovedì 19 dicembre e venerdì 20 ’Soffio schizzo coreografico’ di Cecilia Ventriglia, con la danzatrice Silvia Valenti e a cura di Maria Rita Salvi, mentre il 23 gennaio al Teatro Concordia andrà in scena Vivaldiana di Spellbound Contemporary Ballet, creazione per nove danzatori)".