Discesa libera Beaver Creek, Kriechmayr il più veloce nella seconda prova

Vincentè il piùe ultimain vista delladiin programma venerdì. L’austriaco ferma il cronomestro a 1’40?18 davanti a Marco Odermatt, secondo a 23 centesimi. Terza posizione per il francese Cyrien Sarrazin, che dopo l’ottima passata stagione vuole stupire anche quest’anno. Il migliore degli azzurri è Mattia Casse, settimo a 95 centesimi dal leader, grazie a una partenza sprint e poi a una più attenta gestione sul muro. Per Florian Schieder arriva il 13°tempo, mentre Dominik Paris è 16°. ‘. Buon 24° tempo per Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer, che rimangono a 2?09 da, mentre cade, senza conseguenze, Guglielmo Bosca. Pietro Zazzi si migliora ed arriva a 2?53 dal leader, e anche Benjamin Alliod che ferma il crono a 2?71, mentre Nicolò Molteni è a 3?50.