Ultimouomo.com - Cosa regaleremo a Natale, terza parte

Siamo entrati nel vivo del: dopo l’8 dicembre diventa quasi inevitabile pensare solo a questa festività, che dura due giorni e mezzo ma ingombra come se fossero trenta. Non c’è molto altro da dire,è tutto il pacchetto: i maglioni infeltriti, i gusci di noce sulla tovaglia rossa, le bucce di mandarino sul termosifone, l’odore di bruciato nell’aria fredda, le discussioni in famiglia, i film sempre gli stessi, le partite a carte e poi i regali, i maledettissimi regali.Non siamo qui per dirti di farli o non farli, quello vedi tu. Siamo qui per dirti che, se li fa, siamo qui noi a darti una mano. Come abbiamo già fatto la settimana scorsa, e in quella prima, questo è infatti uno spazio di consigli, regali sportivi da gente sportiva (nel senso più ampio del termine). La premessa è sempre la stessa, però: il regalo perfetto, senti a noi, è l’abbonamento a Ultimo Uomo.