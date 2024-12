Ilgiorno.it - Coppe di tennis in Galleria. Ma il sogno è Atp Finals

Per ora Milano si gode la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, mostrate ieri mattina nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino ed esposte dal 10 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 inVittorio Emanuele, sul lato che dà verso via Silvio Pellico. Ma ilè un altro: strappare le Atpa Torino, quando sarà pronta la nuova Arena di Santa Giulia per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. O, magari, le partite di Coppa Davis. Il sindaco Giuseppe Sala accoglie il presidente della Federazione ItalianaAngelo Binaghi e le duee prova a spegnere sul nascere il dualismo con Torino sulle Atp, nel mirino dell’amministratore delegato di Eventim, la multinazionale che sta costruendo il PalaItalia a Santa Giulia: "Atpa Milano? Ne parleremo, oggi è un giorno di festa – prova a prendere tempo il primo cittadino –.