Combinata Nordica CdM 24 25 | Hagen trionfa nella Gundersen a Lillehammer

Ida Marieche apre la Coppa del Mondo femminile di. Doppietta norvegese in casa, a, dove sul secondo gradino del podio ale Gyda Westvold Hansen davanti all’austriaca Lisa Hirner. Migliore delle italiane Veronia Gianmonea 20esima, poi Greta Pinzani 22esima, Daniela Dejori 24esima e infine Anna Senoner 32esima. Intanto, in mattinata si er aperto anche il programma del fine settimana maschile di Coppa del Mondo con il salto provvisorario dal trampolino HS98. Miglior punteggio per Jarl Magnus Riiber che con 126,4 punti si è garantito la partenza davanti a tutti nel caso non si riuscisse a saltare sabato. Alle sue spalle, un terzetto austriaco composto da Thomas Rettenegger (123,8), Franz-Josef Rehrl (123,4) e Martin Fritz (122,0). Trentunesimo posto per Raffaele Buzzi.