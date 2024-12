Cinema | Pino Daniele – Nero a metà doc nelle sale a 10 anni dalla scomparsa

Leggi su Ildenaro.it

A 10diarriva alil documentario «», scritto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi, che sarà solo sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Il documentario è un ritratto della vita e carriera del cantautore napoletano, per riscoprire l’uomo dietro l’artista, grazie ai racconti e le emozioni racchiuse in uno dei suoi album più rappresentativi. Da oggi, venerdì 6 dicembre, sono disponibili la locandina e il trailer del docufilm. E allo stesso tempo, il singolo postumo di‘Again’, presentato lo scorso 29 novembre in anteprima allo stadio Maradona di Napoli , ha già scalato le classifiche ed è primo negli ascolti radiofonici, secondo i dati di EarOne, tanto che oggi la figlia del la cantautore Sara è tornata a commentare il traguardo raggiunto su Instagram, postando vecchie foto con il padre e il video di Gigi d’Alessio e Giorgia nell’omaggio reso dal palco di X Factor con ‘Napule è’.