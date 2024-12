Ilgiorno.it - Chi è Mimì Caruso, la 17enne brianzola dalla voce prodigiosa che ha vinto X Factor 2024

Milano – Nella folle serata magica della prima finale di Xin esterna piazza del Plebiscito a Napoli ha incoronato, al termine nella stagione più lombarda di sempre per il talent targato Sky. Il vincitore – come è giusto che sia – è uno solo ma l’intera serata è stata uno show di livello (come del resto lo è stata l’intera stagione) con i quattro finalisti,, I Patagarri, Les Votives e Lorenzo Salvetti in grande spolvero. Ribaltati i pronostici della vigilia che davano come favoriti I Patagarri, i veri underdog di questa edizione. Il dono diOriginaria del Mali,è stata adottata a otto mesi. La mamma musicista le ha trasmesso la passione per la musica. “Ho scritto due canzoni – aveva detto presentandosi davanti ai giudici di X, con un sorriso contagioso –.