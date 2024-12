Tvzap.it - Berrettini non si trattiene e smentisce Sinner davanti a tutti (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

Matteoe Jannikhanno partecipato alla serata dei SuperTennis Awards 2024, dove sono stati premiati i tanti protagonisti di questo anno da sogno per il tennis italiano. I due campioni sono stati intervistati insieme da Chiambretti e hanno regalato al pubblico dei momenti di ironia davvero unici. In uno di questi,ha smentito. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Terremoto all’alba in Italia: scossa di magnitudo 3.4 sveglia gli abitantiLeggi anche: “Non fate come me”: la borsa dell’acqua calda esplode, finisce malissimo“SuperTennis Awards 2024”,scherza con: cos’è successoJannike Matteosono stati intervistati da Piero Chiambretti in occasione del SuperTennis Awards 2024. Tra i due si vede che c’è una forte amicizia e sul palco hanno dato vita anche siparietti che hanno fatto ridere