Barnier getta la spugna Macron | io non mi dimetto Siete irresponsabili

Parigi, 6 dicembre 2024 – L’ultima parola spettava a lui. E infatti ieri sera il presidente Emmanuelè apparso in televisione per dire quel che pensava della crisi, della mozione di sfiducia contro il governoe delle giornate difficili che attendono la Francia. Ha ribadito che non lascerà l’Eliseo sino al termine del mandato, nel 2027. Ha criticato la scelta dei partiti estremisti di destra e di sinistra che si sono uniti in un fronte antirepubblicano. Ha aggiunto che nei prossimi giorni annuncerà il nome di un primo ministro che dirigerà un governo “d’interesse generale” e “ricostruirà il Paese con la saggezza e la speranza”. Dopo aver elogiato l’ex premier, che ha lavorato con onestà e dedizione, ha criticato (senza pronunciarne il nome) il Partito socialista che si è unito agli estremisti nel voto contro il governo.