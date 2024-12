Dilei.it - Anticipazioni The Voice Kids del 6 dicembre: si chiudono le Blind Auditions

Grande attesa per l’ultimo appuntamento con ledi The, arrivato alla quarta puntata della terza edizione. Il talent show, dedicato a scoprire le straordinarie voci di giovanissimi talenti di età compresa tra i 7 e i 14 anni, è all’ultimo step della fase più emozionante, quella delle audizioni al buio, dalle quali emergono i nomi degli artisti destinati ai 4 team. Dopo il successo della scorsa settimana, che ha raccolto davanti agli schermi ben 3.716.000 spettatori e uno share del 23,81%, questa sera alle ore 21,30 prenderà il via l’ultima serata e in un giorno speciale per la conduttrice Antonella Clerici: quella del suo compleanno.The, ledel 6Antonella Clerici, come sempre, sarà la padrona di casa, accompagnata dai quattro coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.