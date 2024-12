Davidemaggio.it - Addio a José de la Torre

E’ morto ieri a soli 37 anni l’attore spagnolode la, noto al pubblico nostrano per la serie Netflix Toy Boy, nella quale interpretava Ivan. Il decesso, si apprende, è stato causato da una malattia diagnosticata solo pochi mesi fa.Chi erade laNato a Montilla il 20 aprile 1987,Antonio de laDelgado (questo il suo nome completo) aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo aver completato la Scuola d’Arte Drammatica (ESAD) di Malaga, frequentata per coronare il sogno della recitazione che cullava fin da bambino.Impegnato a teatro per diversi anni, è diventato famoso in patria per la partecipazione ad un videoclip della cantante Nena Daconte. Ha poi preso parte ad alcuni show televisivi molto amati in Spagna, come Servir y proteger, Vis a vis – L’Oasis e più di recente Amar en tiempos revueltos (Amare per sempre).