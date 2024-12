Iltempo.it - "Vogliono solo tornare in Parlamento". Gasparri diventa vignettista: così attacca Grillo

Leggi su Iltempo.it

Mauriziopur dire Beppee il suo tentativo di opporsi al nuovo corso del fu Movimento Cinque Stelle. Il capogruppo di Forza Italia al Senato pubblica un post su Facebook in cui si vedono i grillini e la scritta: "in". Nell'immagine c'è anche una scatoletta di tonno Cinque Stelle con lo slogan "Tonno subito". "Facciamo una scommessa - scrivesu Facebook -sarà bocciato anche in questa seconda votazione,il fondatore garante resterà lui nel carro funebre e un pugno di grillini, con i voti tritati e ridotti al minimo, potranno fare il terzo e, casomai, il quarto mandato. Un'altra farsa".