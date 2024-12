Se ne è andato Colpo di scena a Belve | Teo Mammucari molla lo studio durante l’intervista

Leggi su Caffeinamagazine.it

Continua inarrestabile il successo di, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. In onda in prima serata il martedì, anche la scorsa puntata ha fatto boom di ascolti. Le interviste di Sonia Bruganelli, Fabio Volo ed Elisabetta Canalis hanno tenuto incollati alla tv 1.684.000 spettatori pari al 9.9% di share. Ma già si pensa alla prossima dove, a quanto pare, ci sarà un grossodi.Non sono ancora ufficiali i tre personaggi che martedì prossimo si siederanno sul famoso sgabelli, ma secondo le indiscrezioni, tra gli ospiti del programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani era previsto anche Teo. Il comico, tuttavia, avrebbe abbandonato lomentre stava registrando.di: "Teo Mammuccari lascia lo"È in queste ore si sta registrando la nuova puntata di, che come detto andrà in onda martedì 10 dicembre.