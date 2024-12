Lapresse.it - Salute, Patrizia Mirigliani: “Orgogliosa del protocollo con Ministero e Lilt”

Leggi su Lapresse.it

“Miss Italia, da sempre, non è solo una celebrazione della bellezza, ma un’occasione per promuovere valori fondamentali come lae il benessere. Per questo motivo, sonodi questod’intesa firmato con lae ildellacon cui intendiamo sensibilizzare le giovani donne, e non solo, sull’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori“.Così, patron di Miss Italia, intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione delle attività, Lega italiana per la lotta contro i tumori, presso ildella.”Grazie alla capillarità sui territori della nostra manifestazione, un camper dellafarà tappa nelle principali piazze italiane, da Nord a Sud e dove si svolgeranno le prefinali e finali del Concorso, diffondendo materiali, contenuti informativi e offrendo screening gratuiti.