Zonawrestling.net - ROH: Scelto lo sfidante per il titolo di Chris Jericho a Final Battle – Spoiler

Il confronto durante Ring of Honor TVMatt Cardona ha fatto un’apparizione a sorpresa durante le registrazioni di Ring of Honor TV e AEW Dynamite a Fishers, Indiana, dove ha sfidatoper il ROH World Championship adel 20 dicembre.Il segmento “TV Time with”La sfida è avvenuta durante un segmento “TV Time with” registrato per Ring of Honor TV dopo l’episodio live di Dynamite.era accompagnato da Bryan Keith, spiegando che Big Bill si trovava in Nepal per studiare le lezioni del Learning Tree.Durante il segmento,ha dichiarato di voler affrontare qualcuno di New York a, citando tra gli altri Tony Soprano, Frank Sinatra e Johnny Rodz. È stato in quel momento che Cardona ha fatto la sua entrata.