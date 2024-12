Lanazione.it - Reati, sempre più misure alternative: "E qualcuno trova un lavoro vero"

di Antonia Casini Un’opportunità per molti. "E, grazie aldi pubblica utilità, recentemente hannoto impiego due persone". Elena Fiorini (al centro della foto con la presidente del Tribunale Beatrice Dani) direttrice Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Pisa (Uepe), racconta i risultati di percorsi importanti per tutta la città. "Abbiamo tante storie significative, tra cui quelle di chi ringrazia l’assistente sociale per aver conosciuto realtà come quella dell’assistenza agli anziani". A parlare sono le storie, ma anche i numeri. I cittadini che in un anno hanno usufruito della misura di comunità nel 2014 in Italia erano 71.876, nel 2023 sono stati 155.255, il trend è in crescita. Un’ascesa confermata anche nel 2024 che non si è ancora concluso. E che viene rispecchiata pure a livello locale.