Pinguini Tattici Nucleari esce ‘Hello World’ | Il nostro pop inclusivo per celebrare la collettività

Pop is not dead, e per fortuna. A dimostrarlo nella maniera più genuina e autentica possibile – in un momento in cui il pop riprende quota anche nelle classifiche – sono icon il loro nuovo album, l’attesissimo, che arriva a due anni da ‘Fake News’ e a pochi mesi dal ritorno negli stadi. Un progetto, o meglio un viaggio, in quindici tappe che ruotano attorno alle emozioni a partire dalla stessa grafica di copertina che trasforma in immagine le reazioni all’ascolto del pubblico.Del resto proprio da un viaggio, quello in Islanda, si ispira il singolo che ha anticipato il disco. “Abbiamo fatto questo viaggio insieme ed è stato molto divertente per cui abbiamo pensato di suggellare il momento”, spiegano. “Questa canzone nasce proprio così, e anche da una storia personale di rottura che ho anche voluto condividere col gruppo perché insieme riesci a superare qualsiasi trauma nella vita”.