Parcheggio della curva sud, apertura il 7 dicembre: 135 posti riservati ad uso pubblico

Bergamo. Da sabato 7apre alil nuovointerrato di piazzale Goisis, sotto laSud del Gewiss Stadium: ha una capienza di 348ed è stato realizzato da Atalanta BC in convenzione urbanistica del piano attuativo “Stadio Atalanta”. 135 stalli sono vincolati ad uso. La sosta sarà gestita da ATB Mobilità all’interno di un progetto di collaborazione e intermodalità tra il Comune di Bergamo, Atalanta e ATB Mobilità.Ilè aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. In occasione di eventi sportivi o di altra natura, però, ilsarà riservato esclusivamente agli utenti dell’evento e sarà quindi inaccessibile anche ai possessori di abbonamento al, a partire da 8 ore prima dell’inizio dell’evento e fino a 4 ore dopo il termine dello stesso e, in ogni caso, nel rispetto dei tempi e dei modi che verranno stabiliti dalle Autorità competenti in materia di pubblica sicurezza.