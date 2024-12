Sport.quotidiano.net - Ottimo piazzamento al "Test Nazionale Giovanile». Festa in casa Petrarca. Bronzo per Bartalini

Ancora soddisfazioni nella Ginnastica. Giulioconquista il terzo posto al "". La stagione della ginnastica artistica maschile è andata in archivio con una manizione che, ospitata dall’Accademia interdi Milano, ha riunito le giovani promesse di tutta Italia nate a partire dal 2010 per andare a proporre un fine settimana di confronto tra tutti i diversi esercizi della disciplina. Ogni partecipante si è misurato in un programma completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra, cinghietti e trampolino, con l’obiettivo di andare a individuare i migliori da inserire nei Gruppi nazionali giovanili in vista della stagione 2025. In questo cono d’eccezione è emerso il petrarchinodel 2012 che, accompagnato dai tecnici Jacopo Pineschi e Anna Piazza, si è messo alla prova nella categoria L4 dove ha centrato unterzo posto con cui ha dimostrato carattere e preparazione tecnica.