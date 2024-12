Ilrestodelcarlino.it - "Onoriamo il tricolore e conserviamo i valori"

Anche quest’anno nella sede della guardia costiera di San Benedetto, il comandante capitano di fregata Alessandra Di Maglio ha presieduto la solenne cerimonia dell’alza bandiera, con la quale ha dato inizio ai festeggiamenti in onore di Santa Barbara, Patrona della capitaneria di porto. Dopo la lettura dei messaggi augurali pervenuti dalle più alte cariche della Nazione, il Comandante ha fatto giungere al suo ’equipaggio’ il proprio personale apprezzamento per quanto dimostrato: "Sono fiera di essere il vostro Comandante. L’onorare il, il servire con status militare, il vestire una uniforme, l’ispirarsi a un luminoso patrimonio die tradizioni muove il nostro agire quotidiano. Ed oggi, partendo proprio dalla consapevolezza di questi, la nostra Guardia Costiera vuole continuare ad offrire un solido punto di riferimento per il cluster marittimo e portuale Tutti noi rappresentiamo il ’baricentro’ della vita portuale, la ’banchina’ dove ogni operatore, ogni pescatore, ogni cittadino sa che troverà competenze, professionalità, impegno e passione".