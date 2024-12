Iodonna.it - Ogni mese a Milano per prepararsi alla corsa

Leggi su Iodonna.it

Kathrine Virginia Switzer nel 1967 compie qualcosa di straordinario: con il pettorale 261 è la prima donna a correre la maratona di Boston nel 1967. Grazie a uno stratagemma apre la pista a milioni di donne, escluse fino a quel momento da questa disciplina atletica. Il movimento d’opinione successivo e la crescita del movimento sportivo legatomaratona femminile ha poi portatosuccessiva introduzione tra le specialità olimpiche nel 1984. The Runner: lo streetwear di Lotto diventa un film X Leggi anche › Ludovica Cavalli, la nuova promessa dell’atletica: ma le emergenti sono tante La road to Wizz AirMarathon 2025Secondo il rapporto ‘The state of running 2019’ (RunRepeat-Iaaf) oggi il 50,24% dei partecipanti a maratone, mezze maratone, 10km e 5km, è donna.