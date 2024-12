Unlimitednews.it - L’industria chimica vale 67 miliardi, impegno per la sostenibilità

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Valore economico generato per 67,4di euro, -50,3% di consumi energetici rispetto al 1990, 112.700 dipendenti, -70% di malattie professionali per milioni di ore lavorate rispetto al 2010. Sono sono alcuni dati che emergono dal Rapporto Responsible Care, programma mondiale volontario di promozione dello sviluppo sostenibile del, presentato stamane da Federalla presenza, tra gli altri del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha definito il settore della“strategico” per il Paese e ha ricordato che “se nel mondo c’è un Paese con la capacità innata di combinare tradizione industriale, talento e innovazione tecnologica, questo è proprio l’Italia. E ne dobbiamo essere sempre consapevoli ed orgogliosi”. Francesco Buzzella, Presidente Feder, ha ricordato che “da 30 anni con il Rapporto Responsible Care certifichiamo l’delle imprese chimiche a favore dello sviluppo sostenibile: un valore che trasferiamo ai numerosissimi settori a valle e direttamente nei prodotti di consumo attraverso innovazioni di processo, di prodotto e nuove tecnologie, con risultati di assoluta eccellenza; è tempo che questo primato ci venga riconosciuto, accreditandoci come Industria indispensabile per realizzare la transizione ecologica.