La bufala di Mike Tyson e la bandiera palestinese

«I am Stand with Phalastine» riporta un’immagine con un fantomaticosul ring del 16 novembre 2024 contro lo youtuber Jake Paul. La scena è surreale: oltre a non esserci alcun riscontro nella realtà, i sostenitori della Palestina o presunti tali non si rendono conto degli errori grossolani generati dall’Intelligenza Artificiale.Per chi ha frettaPrima, durante e dopo l’incontro con Jake Paul non ha indossato una.Lanon è nemmeno quella della Palestina, in quanto è totalmente sbagliata.Nell’immagine leggiamo «Tayson» anziché «» e «Phalastine» anziché «Palestine».Le scritte, oltre ad evidenti errori di scrittura, presentano caratteri inventati.I tatuaggi dinon corrispondono.L’immagine è stata mal generata dall’Intelligenza Artificiale.