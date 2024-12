Ilrestodelcarlino.it - Investito da un’auto mentre litigava in strada con un altro

Un incidentele favorito dalla dinamica di una lite in corso al momento del transito di una Fiat Panda, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E’ accaduto l’altra sera verso le 19,30 in via Fosdondo a Correggio. Un uomo di 32 anni, origine nordafricana e abitante in zona, ha litigato con un senegalese quarantenne, a ridosso della. Forse i due, nella colluttazione, si sono spinti verso la carreggiata, dove sono stati urtati da una vettura in transito, una Fiat Panda condotta da un giovane, il quale spaventato da quella situazione ha proseguito la marcia. Non vedendo vetture sul luogo dell’incidente, inizialmente si era pensato a un caso di pirateriale. Ma non era così. L’automobilista, spaventato, si è recato in caserma per segnalare l’accaduto,a Fosdondo giungevano i soccorsi con ambulanza, automedica e autoinfermieristica, oltre ai carabinieri per chiarire quanto successo.