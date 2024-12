Ilgiorno.it - Ingannò Randi Ingerman inventando procedimenti legali, la sua avvocata andrà a processo

Milano, 5 dicembre 2024 – Per due anni avrebbe fatto credere alla sua cliente,, di aver avviato, e in alcuni casi vinto, delle cause. Per questo è stata mandata a, con le accuse di patrocinio infedele e falso in atto pubblico, l'Serena Grassi. La donna è imputata per aver ingannato più volte, tra il 2020 e il 2022, l'attrice ed ex showgirl "facendole credere", anche creando "provvedimenti giurisdizionali falsi", di aver avviato o addirittura vinto alcune cause, che in realtà o non esistevano proprio o erano state perse. Lo ha deciso stamani la gup di Brescia Federica Brugnara, che ha disposto il rinvio a giudizio nel procedimento in cui sono parti civili la stessa, rappresentata dal legale Davide Steccanella, e la giudice milanese (da qui la competenza di Brescia) Adriana Cassano Cicuto, assistita dall'avvocato Andrea Del Corno.