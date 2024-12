Laprimapagina.it - Infermiere a domicilio supporto morale e recupero delle energie psicosomatiche

Leggi su Laprimapagina.it

In un mondo sempre più complesso e dinamico, la salute non riguarda soltanto il benessere fisico, ma include anche l’equilibrio mentale ed emotivo. In questo contesto, il ruolo di unsi rivela fondamentale. Non si tratta solo di fornire cure mediche, ma di accompagnare il paziente in un percorso olistico che abbraccia corpo e mente.Il: una componente essenzialeRicevere assistenza medica aoffre un grande vantaggio psicologico. Essere accuditi nella propria abitazione, circondati dai propri cari e dai propri oggetti personali, crea un ambiente di conforto e sicurezza. Tuttavia, ciò che rende speciale il servizio diè la capacità dell’di ascoltare e comprendere le esigenze emotive del paziente.