Infantino, l'araba fenice

Guai a dare per vinto Gianni. Nel momento della difficoltà massima risorge sempre, come l'. E lancia segnali di cambiamento destinati a dividere, ma anche a lasciare il segno sull'universo del football mondiale. Il numero uno della Fifa lo ha fatto di nuovo, riuscendo in extremis a trovare la soluzione ad un puzzle che pareva irrisolvibile, incastrato tra le proteste degli esclusi, i dubbi dei partecipanti, le ristrettezze di budget nel mercato tv e sponsor e la guerra sotterranea degli altri big dell'industria del calcio. Ha avuto ragione lui, Gianni. Il Mondiale per Club allargato a 32 squadre che animerà l'estate 2025 partirà con copertura finanziaria e televisiva. Garantirà agli iscritti un gettone non indifferente (intorno ai 20 milioni di euro per la sola partecipazione) e, soprattutto, sarà un laboratorio di come potrebbe diventare il prodotto calcio nel futuro.