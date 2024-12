Ilgiorno.it - Incendio, oggi un sopralluogo. Il ferito resta in condizioni critiche

Rimangono ancoraledi Antonio Chillico, uno dei fratelli rimasti coinvolti nel gravissimo rogo scoppiato nella notte tra lunedì e martedì, in un appartamento di via Roma. Tra le fiamme, partite dalla cucina, forse da un elettrodomestico malfunzionante, ha perso la vita Francesco, 62enne. Troppo gravi le ferite riportate e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Antonio è stato invece portato, in codice rosso, al Niguarda: è monitorato e la prognosi rimane riservata. Il terzo fratello, per fortuna, è riuscito a salvarsi dal violento. Perè previsto un altrodei vigili del fuoco e del Comune per valutare l’agibilità dell’appartamento. I servizi sociali si sono attivati per supportare l’uomo uscito illeso dal rogo.