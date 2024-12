Quotidiano.net - Il cinema politico, la rivoluzione di Volonté

C’è il rischio di restare prigioniero più che del personaggio – visto che stiamo parlando di attori – dell’archetipo. Gian Mariaha scontato in vita – e molto meno fortunatamente post mortem – il fatto di essere considerato solo un attore militante. Il protagonista di un, anzi del(anni ’70) che ha regalato, però, Oscar e capolavori alla storiatografica del nostro Paese. Se ne è andato trent’anni fa (il 6 dicembre 1994), a Florina (in Grecia), quando ormai non lavorava quasi più in Italia. Era andato da Theo Angelopoulos che aveva in testa di fare un film sulla guerra nei Balcani. Lo sguardo di Ulisse è l’ultimo film (incompiuto, perché morì in scena) die a lui dedicato. "Io accetto un film o non lo accetto in funzione della mia concezione del".