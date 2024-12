F1 Verstappen sul GP Abu Dhabi | Penalità in Qatar deludente

Leggi su Sportface.it

Il pilota della Red Bull, Max, ha parlato nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Yas Marina per il Gran Premio di Abu: “Abuè una pista diversa rispetto al, ma la vittoria nella scorsa gara è la dimostrazione che anche quando le cose non vanno bene si può sempre trovare un modo per migliorarle. Nonostante un venerdì non positivo ci siamo poi ritrovati in lotta. Arrivo qui tranquillo e rilassato, anche pronto a dare qualche back in vista della macchina del prossimo anno“.Il campione del mondo si è infine soffermato sullanel sabato del: “Quando ho spiegato la questione alla Fia ho cercato di essere gentile, dicendo di aver rallentato in pista, trovando la miglior posizione nel giro di rientro. Ho visto negli specchietti Russell che andava molto veloce, comportandosi poi come se fosse la situazione più pericolosa del mondo.