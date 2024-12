Liberoquotidiano.it - "È un rischio concreto nei prossimi giorni": Francia, dopo il caos la tempesta sui mercati che può travolgere Macron

Il premier Michel Barnier è atteso questa mattina alle 10 all'Eliseo per presentare le dimissioni del suo governo a Emmanuel. Lo ha fatto sapere la presidenza francese. Cala il sipario su un governo di "convenienza", come lo ha definito Marine Le Pen in un discorso che ha scosso l'aula nella serata di ieri. Cosa accadrà adesso?non mollerà facilmente la presa. "Per il momento comunque non siamo di fronte a una crisi istituzionale. Si tratta di una crisi ministeriale, il governo cade su una misura specifica, con una dimensione politica da accertare. Anche perché il presidente della Repubblica Emmanuelha la possibilità di nominare un nuovo primo ministro. E certamente lo farà", spiega a ilGiorno, Marc Lazar, politologo in cattedra alla facoltà parigina di Sciencepo e alla Luiss di Roma.