Dieci anni di Bosco Verticale Boeri | una energia della città

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 5 dic. (askanews) – Ilha compiutoe per l’occasione Rizzoli pubblica un libro dedicato ai due grattacieli verdi progettati da Stefanoe inaugurati a Milano nel 2014. Un’occasione per raccontare l’edificio, ma anche il clima nel quale è nato. “Credo che Milano abbia vissuto neglisubito precedenti ad Expo, negliin cui si è inaugurato il– ha dettoad askanews – una accelerazione portentosa. Operatori pubblici, operatori privati, hanno tirato fuori dal cassetto progetti che erano interrotti, hanno scelto di accelerare i progetti che erano in corso, hanno scelto di riprendere progetti abbandonati e devo dire laha fatto in seiquello che normalmente unavede realizzarsi in vent’. Ilè stato uno di queste energie che hanno in qualche modo modificato il carattere sia fisico che anche simbolico di Milano”.