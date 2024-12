Zonawrestling.net - Bobby Lashley: “Il feud con Lesnar? Avremmo potuto fare molto di più”

Leggi su Zonawrestling.net

Ormai quasi tre anni fae Brocksi ritrovarono coinvolti in una accesa rivalità. A Day 1 del 2022 Brockvenne inserito a sorpresa in un match a più uomini (tra cui) con in palio il WWE Title portando a casa la vittoria. Poi alla Royal Rumble,strappò il titolo agrazie all’interferenza di Roman Reigns per poi perdere il titolo sempre a favore di Brock ad Elimination Chamber. “TheAllMighty”, ritiene che ilcontro “The Beast” non si stato sfruttato a pieno.“Potevamodi più”Durante una intervista con Chris Van Vliet,ha parlato delcontro Brockdel 2022 esprimendo un po’ di rammarico. Secondo lui quella rivalità avrebbedaredi più rispetto a quanto poi effettivamente è stato: “Volevodi più.