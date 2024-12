Quifinanza.it - Bitcoin rompe il muro dei 100.000 dollari, il re delle criptovalute non si ferma

Ilha sfondato il tetto dei 100.000, un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza. Gli investitori festeggiano, mentre il mercato cavalca l’idea di una deregulation promettente per il settore. L’entusiasmo non è solo speculativo: molti scommettono su una nuova era per le monete digitali sotto l’amministrazione Trump.Ma questo non è solo un numero particolarmente alto: rappresenta l’evoluzione di un settore che si è ritagliato un posto stabile nel panorama finanziario. Reuters riporta una nota di colore, cioè che gli osservatori scherzano sul fatto che le conversazioni familiari a tavola durante il Giorno del Ringraziamento possano aver dato una mano, ma dietro il boom ci sono investitori istituzionali e i flussi verso i nuovi Etf dedicati al.Asia in ordine sparso, ma l’ottimismo resisteLe piazze asiatiche hanno chiuso con andamenti contrastanti, ma qualche segnale di vivacità emerge.