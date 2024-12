Ilrestodelcarlino.it - Bidella accusata di abusi su un bimbo della materna: assolta

Bologna, 5 dicembre 2024 – Eradi aver commesso violenza sessuale su un bambino di cinque anni mentre svolgeva le funzioni di personale Ata: per questo le hanno perquisito casa e sequestrato telefonini e dispositivi, ed è stata anche sospesa dal lavoro. Ieri, la collaboratrice scolastica è statacon la formula più ampia: perché “il fatto non sussiste”. “Oggi finisce un incubo – le paroledonna, alla notiziasentenza che la scagiona –, non vedo l’ora di tornare al lavoro che amo e che ho sempre svolto”. La vicenda ha inizio un paio di anni fa, in una scuoladel Bolognese. E un giorno, l’anno scorso, lei si è trovatadi violenza sessuale su minore. Un fulmine a ciel sereno per lei. Una vicenda delicatissima che ha coinvolto una donna con uno stato di servizio immacolato in diversi istituti, mai una macchia in tanti anni, stando a quanto raccolto su di lei.