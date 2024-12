Noinotizie.it - Bari: innovazione, tecnologie quantistiche, intelligenza artificiale e cybersecurity, oggi convegno "Connect IT"

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:saranno i temi principali dell’evento “IT“, che si svolge giovedì 5 dicembre dalle 10 alle 16 presso la Sala Federico II di Villa Romanazzi, in via Capruzzi 326,. Organizzato dal Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese (https://distrettoinformatica.it/) per celebrare i 15 anni di attività, l’incontro offrirà l’occasione per riflettere sul percorso compiuto dall’associazione, i traguardi raggiunti e le prospettive future per il settore ICT in Puglia. L’evento sarà anche un momento di confronto tra istituzioni, università, centri di ricerca e aziende del territorio, per discutere sull’importanza delleemergenti e del comparto digitale per il sistema territoriale.