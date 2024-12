.com - Allerta meteo gialla nel Lazio: vento forte e mareggiate

Per giovedì 5 dicembre è stata diramata un’nela causa di forti venti settentrionali, con raffiche che potrebbero raggiungere l’intensità di burrasca, in particolare lungo le coste e nelle aree montuose. La Protezione Civile della Regioneha attivato i protocolli per intervenire rapidamente in caso di necessità. Le previsioni indicano condizioni di bel tempo, con cielo prevalentemente sereno e temperature comprese tra 8 e 15 gradi nella capitale. In altre zone del, i valori termici oscilleranno tra 4 e 15 gradi. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti sulla situazionerologica.per forti venti nelLa Direzione Emergenza della Regioneha emesso un bollettino divalido per giovedì 5 dicembre.