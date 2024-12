Bergamonews.it - Al via il progetto “Oasi”, a Bergamo aperte tre aule studio serali

. Da lunedì 24 novembre è partito ilgrazie al quale verrannotre. Ilè promosso dalle Acli di, Cogestione Tre Quartieri (Loreto, Santa Lucia, San Paolo), Associazione per il Villaggio e Common – Circolo Giovani ACLIe le tre salesaranno disponibili in giorni diversi: domenica e lunedì sarà disponibile la Sala bassi in via Mazzini, 6, martedì e mercoledì la sede del Circolo giovani Acli“Common” in via Bianchi 8, e giovedì e venerdì lo Spazio di Quartiere in via Promessi Sposi 26a.“Dicembre e gennaio sono per gli studenti universitari i mesi di sessione e di– dichiara Dario Acquaroli, responsabile delle politiche giovanili delle Acli di-. Abbiamo voluto costruire undi rete che potesse coinvolgere diverse realtà e quartieri della città per offrire a tutti gli universitari degli spazi comuni dove poter studiare.