A Matera una due giorni dedicata al tartufo

Si svolgerà ail 7 e 8 dicembre 2024 la manifestazionealbianco pregiato di Basilicata “Tesori dalla terra”, due giornate di cultura, gastronomia e solidarietà al Palazzo Malvinni Malvezzi. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di promozione delregionale attuato nell’ambito delle attività di Agromarketing della Direzione Agricoltura della Regione Basilicata in collaborazione con l’Associazione nazionale Città del, il Centro nazionale studie la Fic (Federazione nazionale cuochi).Nel corso della duesono previste molteplici attività tutte aperte al pubblico, alcune con obbligo di registrazione. Attraverso corsi di analisi sensoriale si scopriranno le caratteristiche organolettiche del Tuber magnatum Pico, guidati dai giudici di analisi sensoriale del Centro nazionale studi, si imparerà come sceglierlo, distinguerne la qualità e come consumarlo.