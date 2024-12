Formiche.net - Yoon ritira la legge marziale. E adesso teme l’impeachment



A meno di ventiquattro ore di distanza dall’imposizione dellavoluta dal presidenteSuk Yeol per “schiacciare le forze antistatali che hanno creato scompiglio”, in Corea del Sud la situazione sembra essere tendente alla normalizzazione. L’annuncio a sorpresa fatto danella sera di martedì 3 dicembre ha causato una reazione coesa da parte della società e delle forze politiche, compreso il Partito del Potere Popolare di cuiè un esponente, che si sono opposte trasversalmente al colpo di mano del presidente. Lee Jae-myung, leader del Partito Democratico (che detiene la maggioranza all’Assemblea Nazionale), ha invitato sia i membri del suo partito che i comuni cittadini a recarsi presso l’Assemblea Nazionale, apparennte bloccata dai militari come conseguenza dell’entrata in vigore della