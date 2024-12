Oasport.it - WEC, Genesis svela i primi piloti per la GMR-001 LMDh

ha presentato il nome ed alcuni importanti novità in vista dell’imminente ingresso nel mondo dei prototipi. Il marchio coreano legato a Hyundai Motorsport è atteso in azione full-time nel FIA World Endurance Championship dal 2026 e successivamente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2027.La vettura si chiamerà GMR-001. Le prime parole indicanoMagma Racing, il nome deriva dalla sigla delle concept-car del brand asiatico ed il logo si ispira all’alfabeto coreano.Laavrà un telaio ORECA come l’Acura GTP che corre in IMSA WTSC da due anni e la più recente Alpine iscritta nel FIA WEC. Il team che gestirà il programma, invece, è IDEC Sport, struttura transalpina che ha iscritto due ORECA 07 Gibson LMP2 alla prossima stagione dell’European Le Mans Series (il più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi).