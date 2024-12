Ilrestodelcarlino.it - Vallata, Luciani: "L’Unione dei Comuni gode di ottima salute"

Quale futuro perdeidelladel Tronto, che si deve barcamenare tra tagli e una crisi economica sempre più stingente? Lo abbiamo chiesto al presidente, il sindaco Alessandro, in scadenza da settembre. Presto infatti la carica del presidente verrà rinnovata, con tutta probabilità passerà nelle mani di Castel di Lama, nella poltrona più alta siederà il sindaco Mauro Bochicchio. Presidente, in diversi consigli comunali, alcuni consiglieri hanno sollevato alcuni dubbi sulla ‘’ delle finanze del, cosa può dirci in merito? "Posso dire chedeidi. Se chi parla avesse un minimo di dimestichezza nei conti o semplicemente si interessasse dei bilanci e dei servizi erogati, capirebbe gli sforzi e soprattutto i progetti, che abbiamo messo in campo e i finanziamenti che abbiamo ottenuto in questi anni, grazie anche al Pnrr".