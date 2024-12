Lanazione.it - Una nuova palestra per gli sportivi. C’è la tensostruttura per allenarsi

Unaper le società sportive di Poggio a Caiano. E’ stata inaugurata ladi via Giotto, con la funzione direalizzata dietro a quella esistente. "Lavoluta dall’amministrazione comunale e realizzata in un mese – spiega l’assessore allo sport Baroncelli - è un modo per sopperire alla chiusura del pala Pacetti. Era la soluzione più veloce per dare uno spazio al coperto e al caldo a quanti vogliono fare dello sport". Laè quindi già attiva, ed è dotata di impianto di illuminazione e riscaldamento. All’inaugurazione hanno partecipato le ragazze dell’associazione sportiva dilettantistica di ginnastica ritmica "Agorà" che si sono esibite fra gli applausi dei presenti. Dalla prossima settimana lacomunale sarà utilizzata dalle scuole poggesi e il Comune sta contattando le varie associazioni del territorio interessate a fruire della