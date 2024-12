Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuon pomeriggio mi hai trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna code tra Laurentina la diramazionesud e carreggiata interna code tra la Nomentana e La Rustica sul tratto Urbano della A24L’Aquila code tra la tangenziale est E Fiorentini in uscita dasulla tangenziale est altre code tra Corso di Francia & via dei Campi Sportivi è ancora tra il bivio con la 24 e Viale Castro andando in direzione San Giovanni indicazioni Stadio invece altri code tra via Nomentana e la Salaria code già tratti sulla Salaria sulla famiglia in uscita della capitale sulla Pontina code nei due sensi di marcia tra il raccordo a Castel di Decima i condimenti anche sulla Colombo tra Bikini e l’axa verso il mare manifestazione fino alle 20 in via Molise nei pressi della Ministero delle imprese del made in Italy possibili difficoltà di circolazione e dalle 18:30 alle 20 in corteo da Piazza Vittorio Emanuele II a via Daniele Manin e chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde Barbara Taormina è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità